Gazeteci Müyesser Yıldız'ın köşesinde aktardığı habere göre, General D.A., emrinde çalışan Binbaşı E.Ş.’nin TSK’nin iç yazışma sistemi üzerinden yaptığı bazı paylaşımlarda kendisini kastettiğini öne sürerek, E.Ş. hakkında hem disiplin soruşturması açtırdı hem “amir ve üstü tehdit ve hakaret” suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş ve aynı zamanda Aile Mahkemesi’ne başvurarak 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

D.A.’nın “amir ve üstü tehdit ve hakaret” suçlaması üzerine hazırlanan iddianame, E.Ş. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasında temel alınmış ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu geçtiğimiz Mayıs ayında E.Ş.’nin TSK’den ihraç edilmesine karar vermişti.

Duruşma sonunda esas hakkındaki mütalaasını sunan Savcı, yaptığı paylaşımlarda atılı suçun unsurları oluşmadığından E.Ş.’nin “zincirleme şekilde amir veya üstünü tehdit”ten beraatına karar verilip sadece hakaretten cezalandırılmasını istemişti.

“CİMER ÜZERİNDEN DİLE GETİRDİM”

Aktarılana göre, duruşma esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalar için 24 Şubat’a ertelenirken, bir başka çarpıcı gelişme yaşandı.

İhraç Binbaşı E.Ş.’nin son görev yaptığı ilin Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla General D.A.’nın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddialarıyla ilgili olarak E.Ş.’nin bilgisine başvurdu.

E.Ş. de özetle şunları anlattı:

“Ekim 2023’te D.A.’nın odasında yanımda Yarbay S.T.’nin bulunduğu sırada televizyondan Gazze saldırılarını izliyorduk. Ben, ‘Komutanım Sayın Cumhurbaşkanımız bu konulara duyarsız kalmaz, muhakkak bir girişimi olacaktır’ dediğim anda General D.A. bize hitaben, ‘Oğlum adamın umurunda mı, kibirden hiçbir şey görmüyor. Yerel seçimlede oyumu Fatih Erbakan’ın partisine vereceğim. Adamların yedi sülalesine yetecek paraları var. Zaten gaziler de kendisine kırgın, haklarını helâl etmiyorlar. Beni eğer emekli ederse, AK Partisi’nin bütün foyasını millete anlatacağım. Kızının ayağındaki ayakkabı, kolundaki çanta kaç para bilmiyorsunuz. Kaç tane maaşınızı verseniz alamazsınız. Karısı da aynı lüks içinde yaşıyor. Selçuk Bayraktar ‘devletten bir kuruş yardım almadım’ diyor. Samandra’daki arsa babasının malıymış. Oğlum işler sizin bildiğiniz gibi değil. Hulusi Akar’ın ne olduğu belli mi? O gece hâlâ şaibeli.’ dedi. Bu olaya Yarbay S.T. direkt olarak tanıktır, onun da ifadesinin alınmasını talep ediyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu şekilde isminin olaylara dahil edilmesinden rahatsız olduğum için konuyu CİMER üzerinden dile getirdim. Müracaatımı Temmuz’da yapmamın nedeni ise; gerek bu hususları General D.A.’ya mesaj olarak iletmemden sonra hakkımda başlatılan disiplin soruşturmaları, gerekse bu konuda sıralı amirlerime yaptığım müracaatların dikkate alınmaması ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının da daha önceki CİMER müracaatlarıma hassasiyet gösterip araştırmamasıdır. General D.A., söylediklerinin kamuoyunda duyulma ihtimaline karşı, bulunduğu makamın kendisine sağladığı konfor ile hakkımda çok sayıda disiplin soruşturması ve adli işlem başlatarak, ifadelerime itibar edilmemesi yönünde bir algı oluşturmaya çalışmaktadır.”