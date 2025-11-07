Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösterdiği için meslekten ihraç edilen Recep Ayar, MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı İmralı sürecine tepki gösterdiği için tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller'i unutmadı.

Emekli Albay Orkun Özeller

"Evladınız sizi çok özledi komutanım!" diyen Teğmen Ayar, "Hayatımda size çok şey borçluyum" ifadelerini kullandı.

İşte TSK'dan ihraç edilen Teğmen Recep Ayar'ın Orkun Özeller paylaşımı:

"GERÇEKLERİ HAYKIRDINIZ VE BUNUN BEDELİNİ ÖDETİYORLAR SİZE"

En zor günlerimde de en güzel günlerimde de hep siz yanımda oldunuz. Şimdi yine bizlerin istikbali için gerçekleri haykırdınız ve bunun bedelini(!) ödetiyorlar size, biliyoruz. Büyüklerim biliyor, küçüklerim biliyor, tüm ruhu asker olanlar biliyor. Bitecek mi? Bilmiyoruz. Ama sizi hiç yalnız bırakmayacağız komutanım! Siz Harbiyelinin babasısınız, hep de öyle kalacaksınız. Size her zaman hayran olacağım!

ORKUN ÖZELLER NEDEN TUTUKLU?

Emekli Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı İmralı sürecine yönelik sözleri sonrası, sosyal medyada MHP yönetici ve üyelerinden gelen tehditlerin ardından gözaltına alınmıştı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen Özeller, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

ORKUN ÖZELLER KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde özel kuvvetler (Bordo Bereliler) bünyesinde görev yapmış emekli bir albay olan Orkun Özeller, 28 yıllık askeri kariyerinin ardından yazarlık, analiz ve toplumsal yorumculukla tanındı. Güvenlik ve jeopolitik konulardaki değerlendirmeleriyle öne çıktı.

ORKUN ÖZELLER KAÇ YAŞINDA?

Orkun Özeller, 1971 doğumlu olup 54 yaşındadır.

ORKUN ÖZELLER NERELİ?

Özeller’in İstanbul doğumlu olduğu iddia edilse de doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.