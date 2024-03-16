İhraç polis memuru FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklandı

Kaynak: DHA
İhraç polis memuru FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklandı
Ankara'da, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru S.Ü., saklandığı adreste polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde, FETÖ/PDY mensubu S.Ü.'nün Etimesgut ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Polis, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda S.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. ByLock gibi örgütün gizli haberleşme programlarını kullandığı belirlenen S.Ü.'nün, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiği ve Bank Asya'da limit artırım hesabının bulunduğu ortaya çıktı.

Kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.Ü., adliyeye sevk edilerek mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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