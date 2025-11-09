Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete göçüşünün 87. yılında tüm ülkede saygı ve rahmetle anılıyor.

10 Kasım 2023’teki Atatürk fotoğrafı tartışmasında ihraç edilen 4 Atatürkçü teğmenden biri olan Recep Ayar, günün anlam ve önemine binaen sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ayar, Atatürkçü teğmenlerin geri dönüş davaları reddedilirken yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan Teğmen ve arkadaşı TSK’ya geri dönmesine tepki göstererek, sosyal medya hesabından TSK'daki yetkililere soru yöneltti.

Atatürkçü Teğmen Recep Ayar'ın paylaşımı şu şekilde:

'ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINI YAKALARINA TAKACAKLAR MI?'

Yarın Tuzla Piyade Okulunda icra edilecek olan 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde, Teğmen (!) A.A ile M.F.Ş, tören yönetmeliğinde belirtildiği üzere Atatürk fotoğrafını yakalarına takacaklar mı?

Geçtiğimiz yıllarda takmadıkları için ihraç edip şimdi geri aldınız.

Beni de tartıştığım için ihraç ettiniz.

Onlarla tartıştığı için ihraç ettiğiniz @bekiryldrm1283, @SigirciOzgur ve Taner Teğmenin mahkemelerini de birer birer reddedip, gün bile vermediniz.

Merak ettim sadece, Atatürk’e saygı duymadığını resmi ifadelerinde bile alenen dile getiren bu sözde teğmenler; Yarın fotoğraf takacaklar mı?