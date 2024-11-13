İhracata uzanan iyilik eli

Ülkemizde eğitim sektörünün en önemli sorunlarından birisi mezunların mezun oldukları okulu sahiplenmemeleri. Bunu başarabilen okul sayısı, bir elin parmağını geçmiyor. Her düzeydeki okullarda, ilkokuldan üniversiteye kadar okullarını sahiplenen mezun neredeyse yok.

Sakarya’dan Yükselen Birlikteliğin Global Gücü: UTRADER

Sakarya’da çok aktif bir örgütlenme var. Ülkemizde eğitim sektörünün bu kanayan yarasına yerelden harika bir örgütlenme örneği ile çıkmışlar. Sakarya Üniversitesi’nde rahmetli Burhanettin Rençberoğlu Hocanın öncülüğünde mezunlar on yıl önce buluşmaya başlamış. İlk mezundan son mezuna, hatta öğrencilere kadar herkesin el ele verdiği harika bir yapılanma ortaya çıkmış. Beş yıl önce ise dernekleşme sürecine gitmiş mezunlar.

Rahmetli Burhan Hoca’nın oğlundan ilk mezunlara, Sakarya Üniversitesi’ndeki dekanından rektörüne, bölüm hocalarına herkesin sahiplendiği Uluslararası Ticaret Derneği-UTRADER böyle ortaya çıkmış.

Neler mi yapıyor UTRADER? Düzenlediği mezun buluşmalarıyla mezunlar arası dayanışmayı artırıyor. Okuldaki gençlerle mezunların kaynaştığı bu etkinliklerde gençler için network olanakları yaratıyor. Dış ticaret bölümünde okuyan ihtiyaç sahibi gençlere eğitim bursları veriyor. Bugüne kadar 1,7 milyon TL’ye yakın burs sağlanmış durumda. Özel sektör kurumları ile öğrencileri buluşturuyor. Uluslararası ticarete ilişkin dergi çıkarıyor. Sosyal medya hesaplarında dış ticarete ilişkin oldukça ufuk açıcı paylaşımlar yapıyor.

UTRADER Dış Ticaret Tez Yarışması

UTRADER’in diğer büyük çalışması da dış ticaret alanında başarılı tezlerin ödüllendirildiği UTRADER Makale Yarışması. Geçtiğimiz hafta ödül törenine davetli olarak gittim. Yarışmaya yine onlarca farklı tez başvurmuş, akademik camiadan bir kurul tezleri titizlikle incelemiş ve üç makale ödüle layık görülmüştü.

Bunlardan birisi Ege’deki Limanların Çin’in Kuşak ve Yol projesi bağlamında değerlendirilmesini ele alan Araştırma Görevlisi Doktor Mehmet Serdar Çelik’in doktora teziydi. Törende Serdar Hoca, oldukça heyecanlı bir şekilde sunumunu yapıp Türkiye için önemli bu konuya çok boyutlu değindi.

Diğer iki ödülü alan ise Ticaret Bakanlığı’nın çalışkan bürokratlarıydı. Doçent Doktor Çağlayan Aslan, ihracatçının sürekli şikâyet ettiği düşük kurun ihracata olumsuz etkisini ters yüz eden ufuk açıcı bir çalışma yapmıştı. Verimlilik temelinde ilerlemeden sadece kura dayanarak ihracatı artırmak mümkün değil.

Bir diğer ödül alan ise yine Ticaret Bakanlığı’ndan Burak Balkan idi. Yeşil ihracat konusunda reel sektörün kalbinden birçok ufuk açıcı öneri getirdiği makalesini sunan Burak Balkan, ülkemizin yeşil ihracat stratejileri bağlamında önemli bir çalışmaya imza attı.

İhracata uzanan bu iyilik eline hep birlikte sahip çıkmak dileğimizdir…

Akademiyle sahanın, rektöründen dekanına, hocalarından mezunlarına ve öğrencilerine, reel sektöründen finans dünyasına kadar tüm katılımcıların sahiplendiği UTRADER’in geldiği nokta bu yapıya emek veren herkes için gurur vericiydi. Kurdukları ihracatın iyilik halkaları öncü ve moderatör Prof. Dr. Hakan Tunahan öncülüğünde gurur verici bir tabloya dönüşmüştü. Söz alan herkes çok daha büyük hayaller kurmanın zamanının geldiği konusunda hemfikirdi. UTRADER’in ihracata yönelik kurduğu bu iyilik ağının giderek büyümesinde herkesin daha fazla desteği sunması ve UTRADER’in yapısının herkese örnek olması dileğiyle.