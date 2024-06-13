İhracatta patlama yaşandı

Çin'deki zayıf iç talep, ülkeyi fazla üretimi ihraç etmeye itiyor. Bu 'kapasite fazlası' ürünler AB'nin yakın zamanda Çin elektrikli araçlarını %38'e kadar vergilendirmesiyle ilgili büyük bir endişe kaynağı.

Çin'in ticaret fazlası da potansiyel küresel dengesizliğe ilişkin endişeleri artırıyor. Gelişmekte olan başlıca ekonomiler enflasyon ve talep yavaşlaması yaşıyor. Ucuz Çin mallarının bu şekilde akışı, Avrupa'daki iç piyasaları bozabilir ve dünya genelinde deflasyon riskini de arttırabilir.

Çin'in ihracatını kısıtlamayı amaçlayan ABD tarifeleri, en azından şimdilik minimum etkiye sahip görünüyor. Bunun nedeni, büyük Çinli şirketlerin fazla malları boşaltmak ve gelecekteki gümrük vergilerinden kaçınmak için gelişmekte olan piyasaları izlemesi olarak gösteriliyor. Bu, Vietnam ve Meksika'ya yapılan ihracattaki önemli artışta açıkça görülüyor.

Aslında Çin'in ASEAN ülkelerine ihracatı 2023'te ABD ihracatının önüne geçmişti. Bu arada, ABD'nin ticaret açığı genişleyerek Nisan ayında 74,6 milyar dolara ulaştı.