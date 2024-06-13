İhracatta patlama yaşandı

Kaynak: Haber Merkezi
İhracatta patlama yaşandı

Çin'in ihracatı, AB ve ABD ile artan ticari gerilimlere rağmen Mayıs ayında yüzde 7,6 oranında artış göstererek patlama yaşıyor.

Çin'deki zayıf iç talep, ülkeyi fazla üretimi ihraç etmeye itiyor. Bu 'kapasite fazlası' ürünler AB'nin yakın zamanda Çin elektrikli araçlarını %38'e kadar vergilendirmesiyle ilgili büyük bir endişe kaynağı.

Çin'in ticaret fazlası da potansiyel küresel dengesizliğe ilişkin endişeleri artırıyor. Gelişmekte olan başlıca ekonomiler enflasyon ve talep yavaşlaması yaşıyor. Ucuz Çin mallarının bu şekilde akışı, Avrupa'daki iç piyasaları bozabilir ve dünya genelinde deflasyon riskini de arttırabilir.

Çin'in ihracatını kısıtlamayı amaçlayan ABD tarifeleri, en azından şimdilik minimum etkiye sahip görünüyor. Bunun nedeni, büyük Çinli şirketlerin fazla malları boşaltmak ve gelecekteki gümrük vergilerinden kaçınmak için gelişmekte olan piyasaları izlemesi olarak gösteriliyor. Bu, Vietnam ve Meksika'ya yapılan ihracattaki önemli artışta açıkça görülüyor.

Aslında Çin'in ASEAN ülkelerine ihracatı 2023'te ABD ihracatının önüne geçmişti. Bu arada, ABD'nin ticaret açığı genişleyerek Nisan ayında 74,6 milyar dolara ulaştı.

107270084-1689145915430-gettyimages-1382639241-cfoto-suzhoupo230701-nply5.jpeg

Son Haberler
Federasyon Fenerbahçe'yi tanımadı Spor
Federasyon Fenerbahçe'yi tanımadı
Uzun süredir bir fotoğrafı yayınlanmayan Sezen Aksu'nun son hali Magazin
Uzun süredir bir fotoğrafı yayınlanmayan Sezen Aksu'nun son hali
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı Gündem
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi Kültür Sanat
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi
Malatya'da 'torbacı' operasyonu. 21 gözaltı Gündem
Malatya'da 'torbacı' operasyonu. 21 gözaltı
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi. Formayı giydi, poz verdi Spor
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi. Formayı giydi, poz verdi