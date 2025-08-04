İhracatta vites yükseltildi, 81 milyon dolara taşındı!

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ocak - Temmuz döneminde ihracatı yüzde 1'lik artışla 10 milyar 525 milyon dolardan 10 milyar 653 milyon dolara çıkarken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı yüzde 2'lik artışla 18 milyar 120 milyon dolardan 18 milyar 522 milyon dolara ilerledi. Sanayi sektörleri ihracatlarını yüzde 8'lik artışla 821 milyon dolardan 889 milyon dolara yükseltirken, tarım sektörleri 2024 yılı temmuz ayında 601 milyon dolar olan ihracatlarını 2025 yılı temmuz ayında yüzde 9 büyüterek 654 milyon dolara ilerletti. Madencilik sektörü ise; 107 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 1 milyar 533 milyon dolarlık ihracat yapan Egeli ihracatçılar, 2025 yılı Temmuz ayında yüzde 8'lik artışla 1 milyar 650 milyon dolarlık ihracata imza attı. Temmuz ayında, Ege Bölgesi'nde ihracatını artırmayı başaran illerden bir diğeri Aydın oldu. 2024 yılı temmuz ayında 72 milyon dolar ihracat yapan Aydın, 2025 yılı temmuz ayında ihracatını yüzde 12,5'lik artışla 81 milyon dolara taşıdı.