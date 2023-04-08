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İhsan Derelioğlu: Trabzonspor bu girdaptan kurtulacak

Trabzonspor'da teknik sorumlu İhsan Derelioğlu, maç sonu konuştu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 23:36
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İhsan Derelioğlu'ndan flaş sözler

İhsan Derelioğlu: Trabzonspor bu girdaptan kurtulacak
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Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, 2-0 kaybedilen Kasımpaşa maçından sonra açıklamalarda bulundu.
Derelioğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Üzgünüz. 2 tane üst üste aldığımız mağlubiyetten sonra bu bizim için fırsattı. Bunu değerlendirebilirdik. Oyunu çok fazla değerlendirmek istemiyorum. Trabzonspor, oyunu dengede de getirse, maçı çevirme anlarını becerememiş olsa da, normalde daha dominant, daha baskılı, rakibi çok daha fazla zorlayan bir ekip olmalı sahada. Çocukların üzerinde bu yenilgilerin, uzun zamandır kazanamamanın verdiği stres ve gerginlik var. Bazen istedikleri halde bazı şeyleri düzeltme şansları olmuyor." 

"Oyunun kritik anlarında o geri dönüşleri, bazen konsantrasyon eksikliği, odaklanmayı becerememek erken kırılmaya yol açıyor. Kırılganlık en büyük tehlike. Futbol bu, oyuncuların tümü futbol oynamak için sahada. Bundan sonra da sezon içinde şartlar ne olursa olsun futbolun içinde kalmalı. Çözüm yine futbolcularda. Bu sonsuza kadar böyle gitmeyecek. Bunun bilincinde olup daha çok çalışarak değiştirmek zorundayız."

"Trabzonspor, camia, taraftar, kadro potansiyeli olarak bunları yapabilecek durumda. Sürecin getirdiği zorluklar. Birkaç aylık bir süreçle Trabzonspor bazı hedeflerinden uzaklaşınca, her kırılma biraz daha moral bozukluğuna yol açtı. Ama bunun çaresi mücadele etmek, kabullenmemek, direnmek, elinden geleni ortaya koymak. Trabzonspor'un bütün oyuncuları, teknik ekibi bunu yapmak zorunda. Belli bir süre sonra Trabzonspor'un bu girdaptan çok rahat kurtulacağını düşünüyorum." 

"Edin'in zaten maç öncesinde yorgunluk problemi vardı. Belli bir süre kullanmak zorundaydık. İlk yarıda merkezde istediğimiz baskıyı yaratamayınca Edin'i bir 45 dakika oynayabilecek durumda olduğu söylendi. Ama girer girmez şanssızlık yaşadı, adale problemi. Şu anda çok net bir bilgi veremeyiz. Ama bir adale problemi olduğu için çok hafif bir sakatlık gibi görünmüyor. 1-2 gün içinde netleşir. Trabzonspor için önemli bir oyuncu. Çıkması büyük şanssızlık. Peşine Ömür de aynı şekilde çıkınca, bazı arkadaşlar da o sakatlığı devam ederken, oyuna devam ettiler. Maç sonu da 1-2 ufak tefek şeyler var. Ama yapacak bir şey yok. Futbolcunun görevi, çıkacak oynayacak, kendine iyi bakacak, ufak tefek sakatlıklar olacak. Çok çabuk sahalara dönmeye çalışacak. Eğer mantalitemizi bunun üzerine kurarsak bu işin altından kalkarız."

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