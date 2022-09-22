İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi personel alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Kurum kadromuza 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan " Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Profesör Kadrosuna Atanma koşullarını düzenleyen 12.,13.,14. ve 15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İHSAN Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'naÖğretim Üyesi alımımızla ilgili hazırlanmış olan ilanın tarafınızca gazetede yayınlanması konusunu arz ederiz.

Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Hukuk Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilecektir.

4. Başvurucular, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

FAKÜLTE : Hukuk Fakültesi

BÖLÜM : Devletler Özel Hukuku Ana Bilim Dalı

AKADEMİK UNVANI : Profesör

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 22/09/2022

SON BAŞVURU TARİHİ : 06/10/2022 (17:30)

ÖZEL KOŞULLAR : Özel hukuk Alanında Doktora Yapmış Olmak,

Devletler Özel Hukuku Alanında Çalışmış Olmak, Yatırım tahkimi konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak, Nitelikli Ulusal ve Uluslararası Akademik Yayınlar Yapmış Olmak,

Yabancı dilde yayınlar yapmış olmak, Ulusal ve Uluslararası Akademik Konferanslarda Tebliğ Sunmuş Olmak, İyi derecede İngilizce biliyor olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

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