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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi personel alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 10:42
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi personel alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi personel alacak
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 12. 15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı'na öğretim üyesi alınacaktır.” Denildi.

Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosyayı,

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.

İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilecektir.

4. Başvurucular, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

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