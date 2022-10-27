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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi personel alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, öğretim üyesi olarak 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 09:25
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi personel alacak
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE : İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

BÖLÜM : İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

AKADEMİK UNVANI : Doçent

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1

ÖZEL KOŞULLAR : İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora derecesine sahip olmak. On dokuzuncu yüzyıl Britanya'sının roman, şiir, ve kültürü alanlarında araştırma yapıyor olmak. Yurtdışında araştırma deneyimine sahip olmak. Belirtilen konularda uluslararası saygın bir yayınevinden monograf ve AHCI indeksli dergilerde makale yayınlamış olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

12940/1-1

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