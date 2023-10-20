İHSANİYE İLÇESİ GAZLIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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GAZLIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Mülkiyetleri Belediyemize ait olan ve aşağıda bilgileri verilen arsa vasıflı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
|No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Alanı (m²)
|KDV Hariç Muhammen Bedeli (TL)
|Geçici
Teminatı (TL)
|İhale Tarih ve Saati
|1
|Cumhuriyet
|212
|9
|5.803,81
|4.063.000,00
|121.890,00
|06.11.2023 – 10:00
|2
|Cumhuriyet
|101
|438
|3.999,38
|1.700,000,00
|51.000,00
|06.11.2023 – 10:20
|3
|Cumhuriyet
|101
|321
|264,42
|198.315,00
|6.000,00
|06.11.2023 – 10:40
- Yukarıda tarih ve saati ile bilgileri verilen ihaleler, Gazlıgöl Kasabası Günçarlar caddesi No:41 adresinde bulunan Gazlıgöl Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.
- İhaleye girmek isteyen özel ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen belgeleri idaremize sunmak zorundadır.
|Gerçek Kişiler;
|Tüzel Kişilikler;
- Belediyemize borcu bulunmadığına dair onaylı belge
- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
- Vekil var ise vekâletname, vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı
- İhaleye ilişkin katılımcı tarafından ıslak imzalı şartname ve şartnamenin satın alındığına dair belge
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhaleye girmek isteyenler Şartname ve eklerini Gazlıgöl Belediyesi Hizmet Binası İlan Panosundan bedelsiz olarak görebilirler. Ancak, İhaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İlan olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01912887