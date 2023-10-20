İHSANİYE İLÇESİ GAZLIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İmza Beyannamesi

Sabıka kaydı (Son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır.)

Yerleşim yeri beyannamesi (Nüfus müdürlüğünden alınmış ıslak imzalı belge veya e-devlet sitesi üzerinden alınmış barkotlu belge)

Oda kayıt Belgesi (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)

İmza Sirküleri/imza beyannamesi,

Sabıka kaydı(Şirketin hakim ortağı/Şirket Müdürü ve varsa vekiline ait %50-%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait) (Son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır.)

Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi)

Adres beyanı