Olay, 24 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde Aksaray Mahallesi’nde meydana geldi. Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri devriye görevi yaptığı sırada, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Bekçileri gören şüpheli kaçmaya başladı.

Uyarılara rağmen kaçmayı sürdüren şüpheli, kovalamaca sırasında elindeki poşeti kapı önüne attı. Ekiplerin takibi sonucu yakalanan şüpheli H.E.'nin üstünde 5,5 gram uyuşturucu bulundu. Kaçarken attığı poşette ise paketler halinde toplam 1 kilo 105 gram uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheli Fatih Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 5 kilo 575 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.E., 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin elindeki poşetle sokakta yürüdüğü ve polis ekiplerini fark etmesinin ardından kaçmaya başladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin koşarak kaçtığı ekiplerin de şüpheliyi takip ettiği anlar görülüyor