"İhtiyaç köşesi" öğrenci ve velilerin yüzünü güldürüyor



Muhtarlık binasında oluşturulan "İhtiyaç köşesi", hem öğrencilerin kırtasiye ve okul ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ailelerin giyimden ev eşyasına kadar birçok ihtiyacına çözüm oluyor. Güzelyurt Mahallesi'nde mahalle muhtarı Teslime Yılmaz, oluşturduğu köşeye gelen ihtiyaç sahibi öğrenci ve velilerin isteği doğrultusunda malzeme desteği sağlıyor.

"MUHTAR OLMADAN ÖNCE EN BÜYÜK GAYEMDİ"



Göreve yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan Muhtar Yılmaz, en büyük hedefinin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak olduğunu belirterek şunları söyledi: "Muhtar olmadan önceki en büyük gayem, ihtiyaç sahiplerinin ellerinden tutabilmekti. Göreve başladığım günden bu yana elimden geldiği kadar onların yanında olmaya çalıştım. Okul dönemi gelince öğrencilerimize kırtasiye, forma, ayakkabı ve okul çantası gibi ihtiyaçlarını ulaştırmak için seferber olduk. Dostlarımızın, hayırseverlerin desteğiyle muhtarlığımız adeta bir kırtasiye dükkânına dönüştü. Çocukların gelip de ‘muhtarım bir deftere ihtiyacım var' demesi ve benim karşılık verebilmem, tarif edilemez bir mutluluk."



Ancak ihtiyaç köşesinin sadece okul malzemeleriyle sınırlı olmadığını kaydeden Yılmaz, "Güzelyurt Muhtarlığımızda gelinlikten nişanlığa, kıyafetten ayakkabıya, ev eşyalarından tekerlekli sandalyeye kadar pek çok malzeme yer alıyor. Kullanılmayan ya da ihtiyaç fazlası eşyalar, ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor" dedi.