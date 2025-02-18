İhtiyaç kredisi ile ilgili düşüş sinyali! Mart ayı işaret edildi! Taşıt ve konut kredilerinde de olur mu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) geçtiğimiz günlerde ihtiyaç kredilerinde limitleri güncelledi. Buna göre 36 ay vadeye kadar 50 bin lira altı ihtiyaç kredisi kullanım limiti 125 bin liraya yükseltildi.

24 ay vadeye kadar ise 50 bin ve 100 bin lira altı kredi kullandırılırken bu oran 125 bin ve 250 bin lira arasına yükseltildi. Yeni kararla 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredileri limiti 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE FAİZLER NE DURUMDA?

Şu anda ihtiyaç kredileri için piyasada faiz oranlarına bakıldığında 125 bin TL 36 vadeli ihtiyaç kredisi kullanılmak istense yüzde 3 civarında faizlerle karşılaşılıyor. 24 ay vadede 250 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılmak istense faizler yüzde 3.50 civarında şekilleniyor. 12 ay vade ile 250 bin TL ihtiyaç kredisi çekilmek istense bu durumda faizler yüzde 3.79-3.99’a kadar çıkabiliyor.

Özellikle geçtiğimiz dönemde ihtiyaç kredisi için limitler bir hayli düşük kalmıştı. Peki atılan adım sonrası ilerleyen süreçte kredi limitleri daha da yükselir mi? Konut, taşıt gibi kredilerde de limitler yükselir mi? Vatandaş ne zaman rahat kredi kullanabilecek duruma gelir?

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‘EKONOMİDE NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Kredi limitlerinin yükselmesi iki açıdan olumlu diyebiliriz. Bunlardan biri tüketicinin daha rahat hareket etmesini sağlıyor, kredi kartı ile alamayacağı ürünleri alıp vadelendirerek ödeme imkanı getiriyor. Bununla beraber ticari anlamda da kredi kullananlar var, özellikle KOBİ’lere ve küçük firmalara nefes aldıracaktır. Hem ticaret hacmine hem de iç piyasanın durgunluğu atlatmasında faydası olur.

Kredi limitlerinin yükseltilmesi şu anlama geliyor: Ekonomide özellikle talep kısmında normalleşme süreci başladı. 50 bin TL altı ihtiyaç kredisi kullanımının 125 bin TL’ye yükselmesi önemli bir rakam. Piyasa önümüzdeki günlerde bir miktar canlanabilir.

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İHTİYAÇ KREDİLERİNDE LİMİTLER DAHA DA ARTAR MI?

Önümüzdeki süreçte ihtiyaç kredilerinde limitlerin daha da yükseltilmesi iç piyasadaki canlılıkla alakalı. İç piyasada talepten kaynaklı enflasyonist baskı görülmezse limitler BDDK tarafından biraz daha artırılabilir. Şimdi alınan kararların etkilerini izleyeceklerdir. ‘İç talep enflasyonist baskı oluşturmuyor’ düşüncesi oluşursa limitler biraz daha artabilir. Belki mart ayından sonra bir daha limit artırımı söz konusu olabilir.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE FAİZLER NE ZAMAN GERİLER?

Bankalar kredi faizlerini çok fazla düşürmek istemiyor. Mevduat faizlerini yukarıda tutmaları gerekiyor, aksi halde para fonlara kayabiliyor. Yüksek mevduat maliyeti olduğu sürece bankalar kredi faizlerini aşağı çekmezler. Önümüzdeki süreçte fonların getirisi azalmaya başladıkça, TL ve tahvile dayalı fonlarda getiriler düştüğü zaman mevduat faizleri düşer. Mevduat faizleri düştükçe bu kredilere aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Ben kısa vadede kredi faizlerinde büyük düşüş beklemiyorum. İhtiyaç kredilerinde yıllık faizler yüzde 36 civarında. Şu anda faizler yıllık enflasyona göre daha erken düşmüş durumda. Yüzde 36’lık faiz, yüzde 40’ın üzerindeki enflasyonda veriliyor. Belki mart ayında bankalar faizleri tekrar gözden geçirebilir.

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TAŞIT VE KONUT KREDİLERİNDE DE LİMİTLER YÜKSELİR Mİ?

İkinci evi olan konut kredisi alamıyor veya ekspertiz değerine göre çok düşük oranlarda kredi alabiliyor. Şu anda konut kredisi kullananlar çok düşük bir yüzde ile kredi kullanıyor. Burada bir limit artışı olur mu? İşin gerçeği bir düzenleme olursa konut kredilerinde patlama olur. Kısa vadede konut kredilerinde bu kadar rahat davranmalarını beklemiyorum. Ancak enflasyondaki düşüşle beraber mevduat getiriler azaldığında tüm kredilerde bir miktar daha düşük faiz seviyelerine inebiliriz.

VATANDAŞ NE ZAMAN RAHAT KREDİ ÇEKEBİLECEK?

Enflasyonda yüzde 24-30 aralığına gelindiğinde kredi kullanmak biraz daha mantıklıdır. Fiyatlar bu seviyede stabil olacak. Dolayısıyla bu seviye bir taban oluşturacak. O zaman vatandaşlar biraz daha rahat kredi kullanabilirler.”