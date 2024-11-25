İhtiyaç kredisi ve kredi kartı faizleri %4,5’e dayandı

Kredi kartlarında ve ihtiyaç kredilerinde kullanılan faiz oranlarına ilişkin güncelleme, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, Kasım 2024 itibarıyla aylık borcun asgari tutarı için %4,25 faiz alınırken, asgariden fazla olan kısım için %4,55 gecikme faizi alınmaya başlandı. Güncelleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) eylül sonunda açıkladığı ve kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 60 aya kadar yapılandırma olanağı sunan değişikliğin ardından, 24 Ekim’de açıklanan dönem borcuna istinaden farklılaşan oranlara göre belli oldu. Finansal ürün karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com, artan faiz oranlarının yol açabileceği ödeme zorluklarına karşı tüketicileri uyardı.

KREDI KARTLARINDA 30 MILYAR TL’DEN FAZLA ALACAK TAKIBE DÜŞTÜ

Türkiye’de uzun süredir uygulanan yüksek politika faizinin etkisiyle kredi ve kredi kartı maliyetlerinin arttığına dikkat çeken Hesapkurdu.com Bankacılık İş Geliştirme Yöneticisi Orhun Çağlar Atilla, “İhtiyaç kredisi faiz oranları, kişinin kredi notuna göre değişse de aylık %4’ten başlıyor. Son dönemlerde yükselen ihtiyaç kredisi ve kredi kartı faiz oranları, borç yükünde artışı da beraberinde getiriyor. BDDK verileri, bireysel kredi kartlarında ilk 10 ayda 30 milyar TL'den fazla alacağın takibe düştüğünü gösteriyor. Rakamlar, bireysel kredi kartlarındaki takipteki alacakların %65,2'sinin son 10 ayda takibe düştüğünü ortaya koyuyor” dedi.

SADECE ASGARI TUTARI ÖDEMEK, BORCU KAPATMAYI ZORLAŞTIRIYOR

1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren oranlar kapsamında, Türk lirası kredi kartı işlemlerinde dönem borcu 25 bin ila 150 bin lira arasında olanlar için akdi faiz oranı %4,25, azami gecikme faizi oranı ise %4,55 olarak uygulanmaya başlandı. Takibe düşen borç miktarındaki artışın yüksek faizlerin bir sonucu olduğuna dikkat çeken Orhun Çağlar Atilla, “Faizlerdeki artış, mevcut kredi borçlarının ve kredi kartı ödemelerinin daha maliyetli olmasına sebep oluyor. Yalnızca asgariyi ödeyerek ayı çevirmeye çalışan vatandaşların borcu kapatma süreleri, yükselen faizlerle daha da uzuyor. Ayrıca toplam ödeme maliyetleri de artıyor. Kredi notunda bozulma ve yasal takip süreçleri de tüm bu aşamaların beraberinde geliyor. Vatandaşlar, yüksek faizli borçlarını önceliklendirecekleri bir ödeme planıyla hareket edebilir ve yapılandırma fırsatlarını değerlendirebilir” dedi.

“20’DEN FAZLA BANKANIN TEKLIFLERI TEK PLATFORMDA”

Artan fonlama maliyetlerinin bankaların kredi ve kredi kartı müşterisi arayışını da artırdığını dile getiren Hesapkurdu.com Bankacılık İş Geliştirme Yöneticisi Orhun Çağlar Atilla, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “ Aylık 9 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren Hesapkurdu, 20’den fazla bankanın ihtiyaç ve konut kredisi ile kredi kartı tekliflerini tek platformda inceleme şansı sunarak, tüm kullanıcılarının en düşük faizli kredi kartı ve en az maliyetli kredi ihtiyaçlarına yanıt buluyor. Bankaya gitmeden finansal ürünleri kıyaslayabilen tüketiciler, borçlanmaları durumunda riskleri daha iyi yönetebiliyor” diye konuştu.