İhtiyaç kredisinde rekor faiz. 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.
Geçen hafta rekor kıran ihtiyaç kredi faizleri 22 Mart haftasında ulaştığı yüzde 76'lık seviyeyi yüzde 86,2'ye taşıyarak veri tarihinin bir önceki haftadaki zirvesini yeniledi.
İhtiyaç kredisi faiz oranlarında da güncelleme oldu. Bu faizler sonrasında 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin 24 ay vadeli geri ödemesi ne kadara çıktı?
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 4,92
Aylık taksit: 8.261,81 Lira
Toplam geri ödeme: 198.858,44 Lira
HSBC
Faiz oranı: Yüzde 5,49
Aylık taksit: 8.824,01 Lira
Toplam geri ödeme: 212.351,24 Lira
Ziraat Bankası
Faiz oranı: Yüzde 5,34
Aylık taksit: 8.674,56 Lira
Toplam geri ödeme: 208.689,44 Lira
İş Bankası
Faiz oranı: Yüzde 4,80
Aylık taksit: 8.145,47 Lira
Toplam geri ödeme: 196.066,28 Lira
Yapı Kredi
Faiz oranı: Yüzde 5,19
Aylık taksit: 8.526,17 Lira
Toplam geri ödeme: 205.203,08 Lira
Enpara.com
Faiz oranı: Yüzde 5,55
Aylık taksit: 8.884,09 Lira
Toplam geri ödeme: 213.218,16 Lira
ON Dijital
Faiz oranı: Yüzde 5,79
Aylık taksit: 9.126,05 Lira
Toplam geri ödeme: 219.025,20 Lira