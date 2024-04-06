İhtiyaç kredisinde rekor faiz. 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

İhtiyaç kredisinde rekor faiz. 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?
Kaynak: Dünya
Merkez Bankası'nın adımları sonrası hem kredi hem mevduat faizleri yükseliş sürüyor. İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 86'yı aşarak rekor kırdı.
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İhtiyaç kredisinde rekor faiz. 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

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İhtiyaç kredisinde rekor faiz. 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? 2

Geçen hafta rekor kıran ihtiyaç kredi faizleri 22 Mart haftasında ulaştığı yüzde 76'lık seviyeyi yüzde 86,2'ye taşıyarak veri tarihinin bir önceki haftadaki zirvesini yeniledi.

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İhtiyaç kredisinde rekor faiz. 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? 3

İhtiyaç kredisi faiz oranlarında da güncelleme oldu. Bu faizler sonrasında 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin 24 ay vadeli geri ödemesi ne kadara çıktı?

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İhtiyaç kredisinde rekor faiz. 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? 4

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 4,92

Aylık taksit: 8.261,81 Lira

Toplam geri ödeme: 198.858,44 Lira

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İhtiyaç kredisinde rekor faiz. 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? 5

HSBC

Faiz oranı: Yüzde 5,49

Aylık taksit: 8.824,01 Lira

Toplam geri ödeme: 212.351,24 Lira

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İhtiyaç kredisinde rekor faiz. 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? 6

Ziraat Bankası

Faiz oranı: Yüzde 5,34

Aylık taksit: 8.674,56 Lira

Toplam geri ödeme: 208.689,44 Lira

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İhtiyaç kredisinde rekor faiz. 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? 7

İş Bankası

Faiz oranı: Yüzde 4,80

Aylık taksit: 8.145,47 Lira

Toplam geri ödeme: 196.066,28 Lira

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İhtiyaç kredisinde rekor faiz. 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? 8

Yapı Kredi

Faiz oranı: Yüzde 5,19

Aylık taksit: 8.526,17 Lira

Toplam geri ödeme: 205.203,08 Lira

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İhtiyaç kredisinde rekor faiz. 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? 9

Enpara.com

Faiz oranı: Yüzde 5,55

Aylık taksit: 8.884,09 Lira

Toplam geri ödeme: 213.218,16 Lira

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İhtiyaç kredisinde rekor faiz. 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? 10

ON Dijital

Faiz oranı: Yüzde 5,79

Aylık taksit: 9.126,05 Lira

Toplam geri ödeme: 219.025,20 Lira

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