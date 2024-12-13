İhtiyaç sahibi ailelere nakit yakacak yardımı! Gülkart hesaplarına yatırılacak

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un talimatıyla kent merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakit yakacak desteği yapılacak.

YARDIM GÜLKART HESAPLARINA YATIRILACAK

Kasım ayında başvuru süreci tamamlanan yardım kampanyası kapsamında ilk ödemeler ocak ayında yapılacak. Bin 200'er TL olarak üç taksitte gerçekleştirilecek yardımlar, ihtiyaçlı ailelerin Gülkart hesaplarına yatırılacak.

4 BİN 275 KİŞİ YARDIM ALMAYA UYGUN GÖRÜLDÜ

Belediye Başkanı Uzun, 7 bin 75 kişinin başvuru yaptığı kampanyada 4 bin 275 kişinin yardım almaya uygun görüldüğünü söyledi.

"İSTEYENLER BU YARDIMLARI NAKİT OLARAK ÇEKEBİLECEK"

Ödemelerin ocak, şubat ve mart aylarını kapsadığını hatırlatan Başkan Uzun, "İhtiyaç sahibi ailelerimize kış ayları boyunca yakacak desteği yapacağımızın sözünü vermiştik. 18 Kasım tarihi itibarıyla arkadaşlarımız başvuruları aldılar. Ocak ayının ilk haftası itibarıyla vatandaşlarımıza Gülkartlarımızı dağıtmaya başlayacağız. 20 Ocak'tan sonra ise yakacak desteklerimiz Gülkartlara yatmış olacak. İsteyenler bu yardımları nakit olarak çekebilecek. İsteyenler ise şehrimizdeki yakacak satan esnaflarımızdan gidip bu kartlarla alışverişlerini yapabilecekler. Ekip arkadaşlarıma yapmış oldukları titiz çalışma için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bizlerden destek alacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.