Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, makine atölyesi, metal atölyesi ve mobilya atölyesinde yapılan el işi ürünler ile öğrenci aile ve velileri tarafından yapılan gıda maddelerinin satışı yapıldı.

EV YEMEKLERİ DE SATILDI

Hayır çarşısında yapılan el işi ürünlerin yanı sıra öğrenci velilerinin yapmış oldukları ev yemeklerinin de satışları gerçekleştirildi.

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gökmen Güler yaptıkları etkinlikle ilgili, "Her yıl burada geleneksel olarak yaptığımız hayır çarşısında okulumuz atölyesinde üretilen ürünlerin sergilenmesi ve satışının dışında öğrenci velilerimizin ve öğretmenlerimizin katkıları ile hazırlanan gıda malzemelerinin satışını yapıyoruz.

Burada elde edilen geliri okulumuz sosyal ve dayanışma kulübü olarak okulumuzun ihtiyaç sahibi öğrencileri için kullanılacak. Özellikle bu mevsimde yapmamızın sebebi önümüzün kış olması hasebiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin kışlık bot, mont gibi ihtiyaçlarını karşılamak. Burada öğrencilerimiz tarafından çoğu atık malzemelerden atölyelerde yapılan tablo, masa ve ev aletleri gibi malzemeler bulunuyor. Bizim burada ki amacımız öğrenci ve ailelerimizin yardımlaşma ve dayanışma duygusunu ileriye taşımak" ifadelerini kullandı.