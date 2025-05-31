İhtiyaç sahiplerine bayram sevinci: Sosyal market kapılarını açtı

Düzce Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait sosyal market, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine açıldı.Bayram hazırlıkları kapsamında kapılarını açan sosyal markette, çocuklar için bayramlık kıyafetler ve hediyelikler hazırlandı. Ailelere ise çeşitli giyim ürünleri temin edilerek destek sağlanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların bayrama mutlu bir şekilde girmesi için çalışan ekipler, Kurban Bayramı'na kadar tüm başvuruları karşılamayı hedefliyor. Sosyal market uygulaması, hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.