İhtiyaç sahiplerine bayram sevinci: Sosyal market kapılarını açtı

Kaynak: İHA
İhtiyaç sahiplerine bayram sevinci: Sosyal market kapılarını açtı

Düzce'de Kurban Bayramı öncesi kapılarını açan sosyal market, ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara bayram sevinci yaşatıyor.

Düzce Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait sosyal market, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine açıldı.Bayram hazırlıkları kapsamında kapılarını açan sosyal markette, çocuklar için bayramlık kıyafetler ve hediyelikler hazırlandı. Ailelere ise çeşitli giyim ürünleri temin edilerek destek sağlanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların bayrama mutlu bir şekilde girmesi için çalışan ekipler, Kurban Bayramı'na kadar tüm başvuruları karşılamayı hedefliyor. Sosyal market uygulaması, hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

Son Haberler
LGS'ye sayılı gün kaldı. Sınav yerleri belli oldu mu?
LGS'ye sayılı gün kaldı. Sınav yerleri belli oldu mu?
Ayı kapıya dayandı
Ayı kapıya dayandı
Al-Duhail, Hakim Ziyech'in takımdan ayrıldığını açıkladı
Al-Duhail, Hakim Ziyech'in takımdan ayrıldığını açıkladı
İnternetten alışveriş yaptı, hayatının şokunu yaşadı: Başına geleni böyle anladı
İnternetten alışveriş yaptı, hayatının şokunu yaşadı: Başına geleni böyle anladı
Hamas, ABD'nin ateşkes teklifine yanıt verdi
Hamas, ABD'nin ateşkes teklifine yanıt verdi