İhtiyaç sahiplerine soba desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal destekleri sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte yakacak desteğini ihtiyaç sahibi vatandaşların 41 kartlarına yatıran Büyükşehir Belediyesi, talep doğrultusunda bu kez soba dağıtımına başladı.

Bu kapsamda, eskiyen sobasını yenilemek isteyen 86 yaşındaki Ali Amca, Büyükşehir'e yaptığı müracaat sonrasında yeni sobasını teslim aldı. Başvuruların 153 ve Sosyal İletişim Merkezleri (SİM) üzerinden alındığı projede sobalar, vatandaşın evine kadar götürülüp teslim ediliyor.

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86 yaşında olan Ali Amca, eskiyen sobasını yenileyecek maddi gücü bulamayınca büyükşehirden destek istedi.