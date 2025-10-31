Osmanlı'nın erken dönem mimari özelliklerini taşıyan Gazimihal Hamamı'nın 15. yüzyılda Sultan II. Murat Han döneminde Gazimihal Bey tarafından yaptırıldığı biliniyor. Zaman içinde yıkılmaya yüz tutan tarihi hamam, aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ayağa kaldırılıyor.

Restorasyon kapsamında uzun yıllar yolun altında kalan hamamın bir bölümü da gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi yapının iç bölümleri, dış cephesi ve çatısında sürdürülen çalışmalar artık sona yaklaştı. Restorasyonun tamamlanmasının ardından yapının turizm ve kültür amaçlı kullanılmasının planlandığı öğrenildi.



Edirne Valisi Yunus Sezer, yapılan çalışmaların sadece bir restorasyon değil, aynı zamanda Edirne'nin kültürel kimliğini yeniden ayağa kaldırma projesi olduğunu belirterek, "Gazimihal Hamamı, tamamlandığında şehrin tarihine ve turizmine değer katacak önemli bir eser olacak" dedi.