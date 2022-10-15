İİT Filistinli grupların üzerinde uzlaştığı Cezayir Bildirisi'nden memnun

İİT açıklamasında bildirinin Filistin halkının bölünmüşlüğünü sona erdirme ve ulusal birliğin yeniden sağlanması yolunda önemli bir adım olduğu belirtilerek, Cezayir'e çabalarından dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, "İİT, Filistin halkının tek meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü çerçevesinde, Filistin ulusal birliğinin sağlanmasına katkıda bulunan tüm çabaları destekliyor." ifadelerine yer verildi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, bildirinin Filistinlilere ulaşmanın sağlanması yolunda önemli bir gelişme olduğu ifade edilerek, bildirinin imzalanmasında Cezayir'in oynadığı rolden övgüyle söz edildi.

Filistinli grupların üzerine anlaşmaya vardığı bildirinin uygulanmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, Filistin'deki tüm grupların bölünmüşlüğü sona erdirip imzalanan bildirinin hayata geçirilmesi için çalışmaya çağrıldı.

Arap Parlamentosu açıklamasında da bildirinin olumlu ve önemli bir adım olduğu ifade edilerek, Cezayir'in Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğün son bulması için gösterdiği çaba takdir edildi, Filistin'de birliğin sağlanmasının İsrail'in planlarını devre dışı bırakacağına işaret edildi.