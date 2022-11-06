6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İİT'den İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için harekete geçme çağrısı

İİT'den İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için harekete geçme çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası kuruluşları, başta kanser hastası Nasır Ebu Hamid olmak üzere İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta, yaşlı, çocuk, kadın ve idari tutukluların derhal serbest bırakılması için harekete geçmeye çağırdı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 17:31
Takip Et

İİT'den İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için harekete geçme çağrısı

İİT'den İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için harekete geçme çağrısı
+
Aa
-

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli keyfi uygulamalara tabi tutuluyor, temel haklar ve tedavi hakkından mahrum bırakılıyor.

Kanser hastası Filistinli mahkum Ebu Hamid'in kötüleşen sağlık durumundan derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası kuruluşlara Ebu Hamid ve Filistinli hasta, yaşlı, çocuk, kadın ve idari tutukluların serbest bırakılması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Ebu Hamid'in sağlık durumu kritik

Filistin Esirler Cemiyetinden 10 Eylül'de yapılan açıklamada, son evre akciğer kanseri olan 50 yaşındaki tutuklu Nasır Ebu Hamid'in durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

Ebu Hamid'in "son günlerinde serbest bırakılmasının" tavsiye edildiği bir rapor bulunmasına rağmen hala serbest bırakılmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi "hasta mahkumların hastaneye sevkini ve tıbbi muayenesini kasten ertelemekle" suçlanmıştı.

Esirler Cemiyeti, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden 231 Filistinliden 73'ünün ölüm nedeninin "tıbbi ihmal" olduğunu kaydetmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
1
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
2
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
3
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
4
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
5
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
6
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
7
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Erol Bulut'tan istifa açıklaması
﻿Erol Bulut'tan istifa açıklaması
﻿Erol Bulut'tan istifa açıklaması
﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring son periyotta coştu
﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring son periyotta coştu
﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring son periyotta coştu
﻿Çağdaş Atan: Kayserispor'da artık zamanı geldi
﻿Çağdaş Atan: Kayserispor'da artık zamanı geldi
﻿Çağdaş Atan: Kayserispor'da artık zamanı geldi
﻿Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray 5, Beşiktaş 4 attı
﻿Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray 5, Beşiktaş 4 attı
﻿Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray 5, Beşiktaş 4 attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.