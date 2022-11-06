İİT'den İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için harekete geçme çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli keyfi uygulamalara tabi tutuluyor, temel haklar ve tedavi hakkından mahrum bırakılıyor.

Kanser hastası Filistinli mahkum Ebu Hamid'in kötüleşen sağlık durumundan derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası kuruluşlara Ebu Hamid ve Filistinli hasta, yaşlı, çocuk, kadın ve idari tutukluların serbest bırakılması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Ebu Hamid'in sağlık durumu kritik

Filistin Esirler Cemiyetinden 10 Eylül'de yapılan açıklamada, son evre akciğer kanseri olan 50 yaşındaki tutuklu Nasır Ebu Hamid'in durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

Ebu Hamid'in "son günlerinde serbest bırakılmasının" tavsiye edildiği bir rapor bulunmasına rağmen hala serbest bırakılmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi "hasta mahkumların hastaneye sevkini ve tıbbi muayenesini kasten ertelemekle" suçlanmıştı.

Esirler Cemiyeti, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden 231 Filistinliden 73'ünün ölüm nedeninin "tıbbi ihmal" olduğunu kaydetmişti.