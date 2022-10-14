15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İkametgah kaydında tanımadığı altı kişi çıktı

İkametgah kaydında tanımadığı altı kişi çıktı

Osmaniye’de yaşayan İsmail Sert, e-devletteki ikametgâh kayıtlarında tanımadığı altı kişinin bilgisinin olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 23:52
Takip Et

İkametgah kaydında tanımadığı altı kişi çıktı

İkametgah kaydında tanımadığı altı kişi çıktı
+
Aa
-

ANKA'nın haberine göre; Sert, “Aile tablosu için e-devlet’e girdim. Bunu kim nasıl yaptıysa gereğinin yapılmasını istiyorum. Bu durumun takibinde olacağım. Böyle bir şey nasıl olabilir?" dedi.

Osmaniye’de yaşayan İsmail Sert, ikametgâh kaydında altı yabancının bilgisinin olduğunu söyledi.

Osmaniye’nin Kurtuluş mahallesinde ikamet eden İsmail Sert iş ile ilgili bir belge almak için e-devlet sistemine girdiğini ve burada kendisi ve ailesi dışında 6 yabancı şahsın kayıtlı olduğunu belirtti.

Sert, "Aile tablosu için e-devlet’ime girdim. Bunu kim nasıl yaptıysa gereğinin yapılmasını istiyorum. Bu durumun takibinde olacağım. Böyle bir şey nasıl olabilir? Biz bu hanede 3 kişi yaşarken 6 yabancı nereden çıktı? Bunu kim ya da kimler yaptırıyor?" diye sordu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Atı çalan Üsküdar'ı geçti olmasın bay kemal
15.10.2022 00:49
Seçimlere hazırlık...  
 
Uyuyan Ana Muhalef
15.10.2022 00:47
Bay kemal ne diyor bu işe ...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
2
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
4
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
5
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
6
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
7
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿İkametgah kaydında tanımadığı altı kişi çıktı
﻿İkametgah kaydında tanımadığı altı kişi çıktı
﻿İkametgah kaydında tanımadığı altı kişi çıktı
﻿Futbol kulüplerinden Bartın'daki patlamaya dair paylaşım
﻿Futbol kulüplerinden Bartın'daki patlamaya dair paylaşım
﻿Futbol kulüplerinden Bartın'daki patlamaya dair paylaşım
﻿Programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a gidiyor
﻿Programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a gidiyor
﻿Programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a gidiyor
﻿ Tacikistan Cumhurbaşkanından Putin'e Sovyetler Birliği uyarısı
﻿ Tacikistan Cumhurbaşkanından Putin'e Sovyetler Birliği uyarısı
﻿ Tacikistan Cumhurbaşkanından Putin'e Sovyetler Birliği uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.