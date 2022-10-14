﻿İkametgah kaydında tanımadığı altı kişi çıktı

ANKA'nın haberine göre; Sert, “Aile tablosu için e-devlet’e girdim. Bunu kim nasıl yaptıysa gereğinin yapılmasını istiyorum. Bu durumun takibinde olacağım. Böyle bir şey nasıl olabilir?" dedi.

Osmaniye’de yaşayan İsmail Sert, ikametgâh kaydında altı yabancının bilgisinin olduğunu söyledi.

Osmaniye’nin Kurtuluş mahallesinde ikamet eden İsmail Sert iş ile ilgili bir belge almak için e-devlet sistemine girdiğini ve burada kendisi ve ailesi dışında 6 yabancı şahsın kayıtlı olduğunu belirtti.

Sert, "Aile tablosu için e-devlet’ime girdim. Bunu kim nasıl yaptıysa gereğinin yapılmasını istiyorum. Bu durumun takibinde olacağım. Böyle bir şey nasıl olabilir? Biz bu hanede 3 kişi yaşarken 6 yabancı nereden çıktı? Bunu kim ya da kimler yaptırıyor?" diye sordu.