Geçtiğimiz yıl %60'ın üzerinde büyümeyle 3 trilyon liralık hacme ulaşan e-ticaret sektörü, kasım ayı indirim döneminin de etkisiyle 2025'i 5 trilyon lira yıllık hacimle tamamlamaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 600 bini aştığı tahmin edilen e-ticaret yapan işletme sayısı, Türkiye'de sayıları 3,8 milyonu bulan KOBİ'lerin %16'sına karşılık geliyor. E-ticaret yapanların çoğunluğunun KOBİ olduğu varsayıldığında, Türkiye'de 5 KOBİ'den yaklaşık birinin e-ticaret yaptığı tahmin ediliyor. Yerli ve yeni nesil e-ticaret altyapısı ikas, Türkiye'de her ölçekten işletmenin e-ticarete başlamasını kolaylaştırarak daha fazla KOBİ’nin online satış yapabilmesini ve Türkiye’nin 5 trilyon lira hacim hedefini destekliyor.

ÜCRETSİZ E-TİCARET PAKETİYLE E-TİCARET BÜYÜMESİNİ DESTEKLİYOR

E-ticareti herkes için erişilebilir hale getirme misyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan ikas Kurucu Ortağı ve CEO'su Mustafa Namoğlu, “E-ticarete başlamak artık büyük sermayelerin ya da kalabalık ekiplerin ayrıcalığı değil. Bugün bir fikri olan herkesin hızlı ve zahmetsiz bir şekilde e-ticarete başlayabilmesi gerekiyor. ikas olarak tam da bu dönüşümü hızlandırmak için yola çıktık. Yeni Start paketimizle e-ticareti herkes için gerçekten erişilebilir hale getiriyoruz.

Eskiden yalnızca üst paketlerde bulunan birçok kritik özelliği artık ömür boyu ücretsiz sunuyoruz. Çünkü giriş bariyerleri ne kadar azalırsa, Türkiye’deki işletmelerin dijitalleşme hızı da o kadar artıyor.

Bugün yüzlerce başarı hikayesinde ikas’ın büyümeye ve ciro artışına nasıl katkı sağladığını görüyoruz. Start paketi, bu başarıların çok daha fazlası için attığımız en güçlü adım. E-ticareti herkes için ulaşılabilir kılarken, Türkiye’de dijital dönüşümün hızını da bir üst seviyeye taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM VE PAZARYERİ DESTEĞİ SUNUYOR, ALAN ADI BAĞLANABİLİYOR

ikas ile online mağaza açmanın saatler içinde tamamlanabildiğine dikkat çeken Mustafa Namoğlu, "ikas’a özel kargo anlaşmaları ve ödeme altyapılarıyla birlikte sunduğumuz e-ticaret altyapısı, işletmelerin çok kısa sürede online satış yapabilmesini sağlıyor. KOBİ’lerin yapması gereken tek şey ise e-ticaret sitelerini açmak; geriye kalan tüm kritik süreçleri ikas onlar için hazır hale getiriyor.

İşletmelerin kendi alan adlarını (domain) ücretsiz bir şekilde bağlamalarına imkan tanıyan ikas, girişimcilere kendi markalarıyla satış yapma imkanı sunuyor. Üstelik tüm ikas temalarına da erişim imkanı sağlıyor. ikas ile bireysel bir girişimci de, orta ölçekli bir şirket de eşit şartlarda e-ticarete başlayabiliyor, üstelik hiçbir ücret ödemeden” diye konuştu.

ikas, pazaryeri entegrasyonuyla kullanıcılarının, belirli pazaryerlerinde bulunan mağazalarını ve e-ticaret sitelerini tek bir panelden yönetebilmelerine imkan tanıyor. Bunun yanında ikas kullanıcıları Instagram hesaplarını ikas platformuna bağlayarak Instagram mesajlarını tek panelden cevaplayıp müşterilerine satış linkleri yollayabiliyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra kullanıcılar istedikleri ikas temasını kullanarak marka kimliklerini dijital vitrinlerine yansıtma şansı yakalıyorlar. Ve yine bu özellikler için hiçbir ücret ödemiyorlar.

"DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN VE EN KOLAY KULLANILAN E-TİCARET ALTYAPISI" SEÇİLDİ

Sürpriz ücretlerin, ek masrafların olmadığı bir altyapıyı her teknik bilgi seviyesinden kullanıcıya ücretsiz sunduklarının altını çizen ikas Kurucu Ortağı ve CEO'su Mustafa Namoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Farklı altyapıdan ikas’a geçiş yapanlara da yardımcı oluyoruz. Ekibimiz kullanıcıların eski sitelerinde bulunan ürünleri yeni ikas sitelerine taşıyor. 7/24 yapay zeka destekli chatbot hizmeti, aylık 1.000 e-posta gönderim hakkı, uygun fiyatlı kargo anlaşmaları, sosyal medya hesaplarıyla giriş yapma gibi pek çok kolaylaştırıcı özelliği bir araya getiren ikas Start paketimizle, küçük işletmelerin yeni hedef kitlelere ulaşarak cirolarını artırmasına yardımcı olmak istiyoruz.

Bunu başararak e-ticaretle uğraşan işletmelerin ekonomik faaliyete daha büyük katkı sunabilmesini hedefliyoruz. ikas, bu kullanıcı dostu modeliyle, kurumsal ürün ve hizmetlerin bağımsız kullanıcılar tarafından değerlendirildiği G2 platformunda dünyanın en hızlı büyüyen ve en kolay kullanılan e-ticaret altyapısı seçildi. ikas olarak hedefimiz, e-ticareti herkes için daha kolay, daha erişilebilir ve daha verimli hale getirmek. Kullanıcılarımızın hedeflerine ulaşabilmeleri için her adımda yanlarında olmaya devam edeceğiz.”