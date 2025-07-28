ikas, ücretsiz paketiyle herkesi e-ticaret sitesi sahibi yapacak

Ticaret Bakanlığı’nın Mayıs 2025’te duyurduğu veriler, Türkiye’de e-ticaret hacminin 2024’te 3 trilyon Türk lirasını aştığını ortaya koydu. Yıllık bazda %61,7 olarak ölçülen hacim artışı, e-ticaret sektörünün büyümede hız kesmediğini gösterdi. Yerli e-ticaret altyapısı ikas, bu büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve e-ticarete girişteki yüksek maliyetleri neredeyse sıfıra indirmek için harekete geçti. Kurulduğu günden bu yana e-ticarette ihtiyaç duyulan özellikleri ek ücretler ve sürpriz masraflar olmadan sunan ikas, Start Paket adını verdiği ücretsiz başlangıç paketini duyurdu.

E-ticarete giriş bariyerlerini ortadan kaldırıyor

Gerçek kullanıcı değerlendirmelerine göre G2 tarafından dünyanın en hızlı büyüyen ve en kolay kullanılan e-ticaret altyapısı olarak gösterilen ikas, e-ticarete başlamak isteyenlerin karşılaştığı teknik ve maddi engelleri, herkese ücretsiz olarak sunduğu ikas Start Paket’le ortadan kaldırıyor. Start Paket, kullanıcılara satışa hazır e-ticaret sitelerini ücretsiz bir biçimde oluşturmalarına imkan tanıyor. Ayrıca ikas, kurulum ve site taşıma gibi konularda da e-ticaret yapanlara yardımcı oluyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan ikas Proje Müdürü Bahadır İçöz, “E-ticarette işleri kolaylaştıran ikas, yeni ücretsiz paketiyle e-ticareti herkes için daha erişilebilir kılıyor. Kolayca kurulabilen e-ticaret siteleriyle bireysel satıcılara, evden satış yapanlara ve küçük işletmelere büyük bir fırsat sunuyor. Kısacası KOBİ dostu teknolojiler ve özellikler oluşturuyor. ikas, ek avantajlarla e-ticaret başlangıç maliyetlerini en aza indiriyor, bariyerleri kaldırıyor” dedi.

ikas Proje Müdürü Bahadır İçöz, e-ticarette fark yaratmak isteyen girişimciler için komisyonu sıfırlayarak önemli bir fırsat sunduklarını belirtti:

“Türkiye’de her 10 internet kullanıcısından 7’si düzenli olarak e-ticaret platformlarını ziyaret ediyor. Bu yoğun ilgiye rağmen birçok girişimci, yüksek başlangıç maliyetleri nedeniyle e-ticarete adım atmakta tereddüt ediyor. Biz de ikas olarak bu engelleri ortadan kaldırmak istedik.

Start Paket ile kullanıcılarına yeni fırsatlar da oluşturuyoruz; 1 Ağustos 2025’den itibaren yıl sonuna kadar sanal pos komisyonu oranını hiçbir limit olmadan %0 olarak belirledik. Bu sayede e-ticarete ücretsiz ve avantajlı bir şekilde başlayabiliyorlar. Hedefimiz, hayalindeki işi dijital dünyaya taşımak isteyen herkese güçlü ve masrafsız bir başlangıç sunmak” diye ekledi.

“Daha fazla girişimcinin kendi markasını kurmasını sağlamayı hedefliyoruz”

ikas’ın “Türkiye’den çıkmış en iyi teknoloji şirketi olma” hedefine adım adım ilerlediğini ve dünya çapında da bilinirlik kazandığını vurgulayan ikas Proje Müdürü Bahadır İçöz, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Otomasyon ve pazarlama araçlarıyla e-ticaret yapanlara rahat nefes aldıran ikas, kullanıcı odaklı yapısıyla dünyadan da takdir görüyor. E-ticarete başlamak isteyen girişimcilerin önündeki en büyük engellerden biri yüksek başlangıç maliyetleri. Ücretsiz ikas Start Paket, bu durumun girişimciliğin önünde engel oluşturmasına izin vermiyor. Hedefimiz, daha fazla girişimcinin kendi markasını kurmasını ve kendi satış kanallarını yönetmesini sağlamak. Kullanıcı dostu altyapımızla, herkesin dakikalar içinde kendi e-ticaret sitesini açabileceği bir sistem sunduğumuza inanıyoruz.”