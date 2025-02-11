İkbal Gürpınar'ın 3 kez boşanmasının sebebi olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

İkbal Gürpınar, Bekir Develi'nin YouTube kanalına konuk oldu. Gürpınar'a boşanmaların artmasıyla ilgili bir soru yöneltildi.

Gürpınar bu soruya şöyle cevap verdi:

"3 kere evlenip boşandım çünkü aile danışmanlığında başarılı olmam için Allah insanları anlamamı istedi." Gürpınar’ın o sözleri gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir de övünüyorsun eğer gerçekten İslam'ı anlasaydın Allah’ın boşanmayı sevmediğini ama helal kıldığını bilirdin" dedi.

Diğer bir kullanıcı ise "Başarısızlığa kılıf bulma şekli" olarak yorumladı.

İşte diğer yorumlar:

- Allah’tan veteriner olmamış, Allah hayvanları tanımasını istese napardı.

- Bu da şaşırmış.

- Cümleye bak "Allah insanları anlamamı istediği için 3 kez evlenip boşandım"sizin seçiminiz değildi yani Allah öyle istedi öyle mi?

İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?

Gürpınar, 4 Ekim 1969 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. Okulda açılan sınavı kazanarak spikerliğe başladı. Bu arada kurslara katılarak makrome eğitimi aldı. 1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyon ekranlarına ilk kez çıktı. Ardından Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katıldı. Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yaptı. TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yaptı.

2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunan sunucu İkbal Gürpınar, "Yüzük Taşı", "Mutluluk Oyunu" ve ardından "Kimse Yok Mu?" isimli programları ile ekrana geldi. Daha sonra ise Kanal 7'de yayınlanan "Hayatın İçinden" isimli programı da sundu. TRT'de "Gün Başlıyor" programını sundu. Yaşadıklarını, izlenimlerini ve deneyimlerini 3 kitapta anlatan Gürpınar'ın, şiir albümleri ve şarkıları bulunuyor. "İkbal'den Masallar" adlı çocuk kitabı da var. İkbal Gürpınar 3 defa evlilik gerçekleştirdi ve 2 çocuğu bulunuyor.