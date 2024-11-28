İkea fiyat artışı uyarısında bulundu

İkea’nın bağlı olduğu Ingka Group’un CEO’su Jesper Brodin, ABD Başkanı Donald Trump’ın planladığı yüksek gümrük vergilerinin şirketin düşük fiyat politikasını sürdürmesini zorlaştırdığını açıkladı. Londra’daki Oxford Street’te açılacak pop-up mağaza öncesinde CNN’e konuşan Brodin, “Gümrük vergileri uluslararası ticarete zarar veriyor ve nihayetinde bu, müşterilerin faturalarına yansıyor” dedi.

Trump’ın, Meksika, Kanada ve Çin’den gelen ürünlere yönelik tarifelerde büyük artış yapacağını duyurmasıyla şirketler ve hükümetler arasında endişeler arttı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, “Bir tarife diğerini tetikleyecek ve ortak girişimlerimizi riske atacağız” açıklamasında bulundu. Tüketici Markaları Derneği Başkan Yardımcısı Tom Madrecki de vergilerin “açık ve mevcut bir tehlike” olduğunu söyledi.

ÜRETİM VE UZUN VADELİ STRATEJİ

İkea, ürünlerinin %70’ini Avrupa’da, %30’unu ise ağırlıklı olarak Çin’de üretiyor. Brodin, tedarikçilerle 10 yılı aşan uzun vadeli ilişkileri sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti. Şirket geçen yıl enflasyonla mücadele kapsamında 2 milyar avro değerinde 2.000 ürünün fiyatını düşürdü. Bu adım, daha fazla ürün satılmasına rağmen yıllık gelirde değer bazında düşüşe neden oldu.

OXFORD STREET’TE YENİ BİR DÖNEM

İkea, Londra’nın ünlü Oxford Street’inde ilk kalıcı mağazasını 2025 baharında açmayı planlıyor. Pop-up mağaza, markanın ikonik Frakta çantasından esinlenerek tasarlandı. Ziyaretçilere, çantalarını kişiselleştirme ve 100 farklı ürünü satın alma imkânı sunulacak. Brodin, kalıcı mağazada üç katta İkea deneyiminin sunulacağını ve ünlü köftelerin de menüde yer alacağını belirtti.

Şirket, 2022’de 378 milyon sterlin karşılığında eski Topshop binasını satın almış ve tarihi yapıyı tamamen yenilemişti. Bu mağaza, Londra merkezine uzak Wembley ve Croydon şubelerine gitmek istemeyen müşterilere hitap edecek.