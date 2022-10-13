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Ikea'dan zam açıklaması

Mobilya devi Inter Ikea Group'un CEO'su Jon Abrahamsson Ring, bu yıl artan enflasyon nedeniyle fiyatları yükseltmek zorunda olduklarını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 16:57
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Ikea'dan zam açıklaması

Ikea'dan zam açıklaması
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Mobilya devi Inter Ikea Group'un CEO'su Jon Abrahamsson Ring, zam açıklaması yaptı. Ring, enflasyon nedeniyle fiyatlara zam geleceğini belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre; markanın dünya çapındaki ana firması Inter Ikea Group'un CEO'su Jon Abrahamsson Ring “Fiyatları arttırmak zorunda olmak kalbimi kırıyor. Maalesef artan hammadde ve nakliye maliyetlerini göz ardı edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ring, Inter Ikea'nın son iki mali yılda bir milyar eurodan fazla maliyeti yansıtmak yerine maliyeti üstlendiklerini, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

ŞİRKET GELİRLERİ YÜZDE 6,5 ARTTI

Şirket yaptığı açıklamada şirket gelirlerinin yüzde 6,5 artışla 44,6 milyar euro artırdıklarını belirtti.

Ikea’nın yeni bir gelir rekoru kırmasına rağmen fiyat artışı, çoğunlukla tedarik zinciri sorunlarının ardından düşük bulunabilirlik nedeniyle satılan mal hacminin sabit kalmasından kaynaklandı.

Yakıt ve enerji maliyetlerinin artmasıyla tüketicinin zorunlu olmayan harcamaları azaltma eğilimine girmesi dünya çapındaki perakendecilerin talebini etkiliyor. Buna bağlı olarak da Asya'dan tedarik edilen bardak ve lamba gibi ürünlerin arz sıkıntısı da hacim artışını engelliyor.

Abrahamsson Ring, küresel durgunluk korkusunun artmasıyla birlikte Tüketici Güveninin azalmasıyla birlikte Ikea'nın satın alınabilirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi. Ring, düşük segment, şu anda yüksek performans gösterdiğini, yüksek enflasyonla bile şirketin bu yıl fiyatları mümkün olduğunca düşük tutmaya çalıştığını ve insanların sadece iyi fiyatları satın aldığını söyledi.

CEO ileriye bakıldığında, tedarik zinciri tıkanıklığının ve maliyet enflasyonunun kademeli olarak azalmaya başlayacağını söyleyerek bu mali yıl için temkinli iyimser bir tavır sergiledi.

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