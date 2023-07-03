İki ada 4 km mesafede ama aralarında 21 saat fark var. İşte şaşırtan gerçeğin sebebi

İki ada birbirine sadece 4 km uzaklıkta olup aralarında nasıl 21 saat fark olabilir? Cevabı haberimizde…

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İki ada 4 km mesafede ama aralarında 21 saat fark var. İşte şaşırtan gerçeğin sebebi 1

Editör: Özge Ceren Çimen

Kuzey kutbunun hafif güneyinde yer alan Bering Boğazı Rusya ve ABD sınırlarının ortasında.

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İki ada 4 km mesafede ama aralarında 21 saat fark var. İşte şaşırtan gerçeğin sebebi 2

Bu boğazın ortasında Diomede adaları var. Büyük Diomede adası Rusya’ya, Küçük Diomede adası Amerika’ya ait.

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İki ada 4 km mesafede ama aralarında 21 saat fark var. İşte şaşırtan gerçeğin sebebi 3

Büyük Diomede adasında kimse yaşamıyor.

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İki ada 4 km mesafede ama aralarında 21 saat fark var. İşte şaşırtan gerçeğin sebebi 4

Soğuk savaş zamanında, ABD’ye ait Küçük Diomede’de oturanlarla akraba olmasından huylanan Rusya ada halkını toptan taşımış.

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İki ada 4 km mesafede ama aralarında 21 saat fark var. İşte şaşırtan gerçeğin sebebi 5

Araları sadece 4 km olan bu iki adanın arasında zaman olarak 21 saat var.

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İki ada 4 km mesafede ama aralarında 21 saat fark var. İşte şaşırtan gerçeğin sebebi 6

İki adanın tam ortasından Uluslararası Gün Çizgisi geçiyor. Yani Güneş bu çizginin üzerinden her geçişi bir gün olarak sayılıyor.

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İki ada 4 km mesafede ama aralarında 21 saat fark var. İşte şaşırtan gerçeğin sebebi 7

Büyük Diomede “Yarın adası”, “Küçük Diomede ise “Dün adası” olarak biliniyor.

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İki ada 4 km mesafede ama aralarında 21 saat fark var. İşte şaşırtan gerçeğin sebebi 8

Büyük Diomede adasından yola çıkıp doğuya sadece 4 km giderek bir gün gerideki, Küçük Diomede adasına gidildiğinde teknik olarak zamanda yolculuk yapmış oluyor muyuz?

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