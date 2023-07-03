İki ada 4 km mesafede ama aralarında 21 saat fark var. İşte şaşırtan gerçeğin sebebi

İki ada birbirine sadece 4 km uzaklıkta olup aralarında nasıl 21 saat fark olabilir? Cevabı haberimizde…
Editör: Özge Ceren Çimen
Kuzey kutbunun hafif güneyinde yer alan Bering Boğazı Rusya ve ABD sınırlarının ortasında.
Bu boğazın ortasında Diomede adaları var. Büyük Diomede adası Rusya’ya, Küçük Diomede adası Amerika’ya ait.
Büyük Diomede adasında kimse yaşamıyor.
Soğuk savaş zamanında, ABD’ye ait Küçük Diomede’de oturanlarla akraba olmasından huylanan Rusya ada halkını toptan taşımış.
Araları sadece 4 km olan bu iki adanın arasında zaman olarak 21 saat var.
İki adanın tam ortasından Uluslararası Gün Çizgisi geçiyor. Yani Güneş bu çizginin üzerinden her geçişi bir gün olarak sayılıyor.
Büyük Diomede “Yarın adası”, “Küçük Diomede ise “Dün adası” olarak biliniyor.
Büyük Diomede adasından yola çıkıp doğuya sadece 4 km giderek bir gün gerideki, Küçük Diomede adasına gidildiğinde teknik olarak zamanda yolculuk yapmış oluyor muyuz?