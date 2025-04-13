İki aile arasında çıkan kavgada kan aktı! 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 10 Nisan günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
SİLAHLARIN KULLANILDIĞI KAVGADA 8 KİŞİ YARALANDI
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tabanca ve uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.