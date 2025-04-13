İki aile arasında çıkan kavgada kan aktı! 4 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA
İki aile arasında çıkan kavgada kan aktı! 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 10 Nisan günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLARIN KULLANILDIĞI KAVGADA 8 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tabanca ve uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Haberler
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde şampiyon Trabzonspor oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde şampiyon Trabzonspor oldu
Amasya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Amasya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Ernest Muçi'den Beşiktaş'a kötü haber
Ernest Muçi'den Beşiktaş'a kötü haber
Dünyanın en büyüğü olarak biliniyor! Ölü olarak sahilde bulundu...
Dünyanın en büyüğü olarak biliniyor! Ölü olarak sahilde bulundu...
Hollywood yıldızı Nicky Katt hayatını kaybetti
Hollywood yıldızı Nicky Katt hayatını kaybetti