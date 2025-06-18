İki aile arasında taşlı ve sopalı 'arazi' kavgası

Kaynak: DHA
İki aile arasında taşlı ve sopalı 'arazi' kavgası

Bismil'de iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Bismil ilçesi kırsal Meydanlık Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Mahalle taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için giriş ve çıkışları kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Jandarma ekipleri olaya ilgili inceleme başlattı.

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