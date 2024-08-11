İki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Kılıç ve Kaya aileleri arasında meydana gelen kavganın ardından başlayan husumet, Rüstemgedik Belediye Başkanı Abit Özdemir, kanaat önderi Abdurrahman Çelik, Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve Bulanık Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Kazım Tüysüz’ün girişimleriyle sonlandırıldı.

Bahçelievler Mahallesi Seyit Ahmet Camisi’nde düzenlenen barış töreninde, iki aile Kur’an-ı Kerim’in altında geçerek kucaklaştı. Kanaat önderi Abdurrahman Çelik, konuşmasında İslam’ın kardeşlik ve hoşgörü vurgusu yaptığını belirterek, kin ve husumetin insanlığı zedelediğini ifade etti. Çelik, barışın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, iki ailenin de Kur’an-ı Kerim’in hükümlerine göre hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Rüstemgedik Belediye Başkanı Abit Özdemir, barış merasiminde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Kılıç ve Kaya ailelerine teşekkür etti ve böyle bir belanın tekrar yaşanmamasını diledi. Başkan Özdemir, barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, “Beş kuruşluk meseleler için kalp kırmayalım” diyerek, hizmet için geldiklerini ve huzurun sağlanmasının önemini vurguladı. Tefek, huzur içinde yaşamanın önemine dikkat çekerek, barışın devamını diledi.

Törenin sonunda, Başkan Özdemir katılanlara yemek ikramında bulundu. Kanaat önderi Abdurrahman Çelik'in duasının ardından, aile fertleri Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek birbirleriyle kucaklaştılar.