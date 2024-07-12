İki AKP’li ismin lüks akşam yemeği. Bir oturuşta 17 emekli maaşını gömdüler

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata, Bodrum'daki Mandarin Oriental Otel'in ünlü deniz mahsulleri restoranı Ferdi Baba'da akşam yemeğinde bir araya geldi.

Sözcü’den Deniz Ayhan'ın iddiasına göre, yemek sonunda iki kişilik hesap 168 bin lira tuttu.

Yaşananlara tanık olanlar "Yemek yemelerine itirazımız yok, ancak ülkede 10 bin lira emekli aylığıyla geçinmeye çalışan yaşlılar ve 17 bin lira asgari ücretle yaşam mücadelesi veren milyonlar varken, bu tür harcamaların gözümüze sokulmaması gerekir" şeklinde tepki gösterdi.

METİN KIRATLI KİMDİR?

11 Kasım 1969’da Konya-Ereğli’de doğan Metin Kıratlı, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi ve 1990 yılında mezun oldu. Hâkimlik stajının ardından sırasıyla Ulaş (Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Isparta) ve Manavgat (Antalya) ilçelerinde hâkimlik yaptı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde tetkik hâkimliği, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulundu.

2011-2014 yılları arasında genel müdür olarak çalıştı. 2014 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaparken, daha sonra ‘En yüksek devlet memuru’ sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na atandı.

3 YERDEN MAAŞ ALIYOR

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından kamudaki en yüksek devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın üç ayrı kurumdan aylık toplam 84 bin 702 lira maaş aldığını iddia etmişti. Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Metin Kıratlı'nın maaş aldığı kurumları açıklamıştı.