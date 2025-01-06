İki alkol grubuna daha zam geldi. TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu!

Düzenleme: Kaynak: TELE 1
İki alkol grubuna daha zam geldi. TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu!

Erol Dündar, Pernod Ricard Turkey ve Yasmin gruplarına ait ağır alkollü içkilerin fiyatlarına yüzde 21 oranında zam gerçekleştiğini açıkladı.

Alkollü içkilerde ÖTV’nin yükseltilmesinden sonra zamlar yapılmaya başlandı. Efes Pilsen bira grubundan sonra iki alkollü içki grubu daha fiyat listesini yeniledi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard Turkey ve Yasmin grubuna ait viski, cin, votka ve tekila gibi ağır alkollü içkilere zam geldiğini duyurdu.

ZAM ORANI YÜZDE 21

Dündar, zam oranının yüzde 21 oranında olduğunu ifade etti. Pernod Ricard Turkey'e ait yeni fiyat listesi 6 Ocak Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak. Yasmin grubuna ait fiyat listesi ise 7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak.

İşte Dündar’ın paylaştığı yeni fiyat listesi:

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