İki araç birbirine girdi. 2 kişi yaralandı

2 kişinin yaralandığı kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, E.S. idaresindeki 37 ABP 259 plakalı otomobil ile R.Ç: yönetimindeki 34 KSV 940 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 37 ABP 259 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki vatandaş yaralandı.

Kazayı gören diğer şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri itikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı vatandaşlar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.