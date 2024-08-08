İki araç çarpıştı savrulan pikap cami duvarını yıktı: 3 yaralı

Kaza, Akdeniz Mahallesi Talat Göktepe Caddesi ile Asena Sokağın kesiştiği kavşakta meydana gelen olayda, sokakta seyir halinde ilerleyen 33 CFZ 79 plakalı otomobil ile caddeden gelen 33 AHF 119 plakalı pikap hızla çarpıştı. Çarpışma sonrası savrulan pikap, Erdemli Ulucami'nin avlu duvarını yıktı.

Yaşanan kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pikapta sıkışan bir yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, yapılan müdahale sonrası ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.