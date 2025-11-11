Kaza Eskişehir’de Gündoğdu Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Kent merkezi istikametine ilerleyen M.Ö. idaresindeki panelvan araç, Hane Sokak’tan caddeye çıkan K.Ç. idaresindeki başka panelvan araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç refüje çarptıktan sonra taklalar attı.
Kazada, sürücü M.Ö. yaralandı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan yetkililer sürücüleri sık sık trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.