İki araç kafa kafaya çarpıştı. 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İki araç kafa kafaya çarpıştı. 2 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

2 kişinin yaralandığı kaza Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana geldi. Bugün saat 11.00 sularında Ayancık ilçesi Aliköy köyü mevkisinde gerçekleşti. Olay yerinden aktarılan son gelişmelere göre, 60 yaşındaki Bülent Güven'in kullandığı 41 SC 935 plakalı araba, Sinop-Ayancık istikametine doğru seyir halindeyken karşı taraftan gelen 52 yaşındaki Fatih Turhan idaresindeki 06 YEU 92 plakalı araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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