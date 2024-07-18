İki araç kafa kafaya çarpıştı. 8 yaralı

Gülhan Kocadayı - Adıyaman / Yeniçağ

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Besni -Gaziantep karayolunun 10'ncu kilometresinde yaşandı. Sugözü mesire alanı yakınlarda R.C. idaresindeki 01 ADS 536 plakalı hafif ticari araç , karşı yönden gelen M.H., idaresindeki 01 APN 388 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü R.C.ve M.H. ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Acil serviste tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, yaşanan kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.