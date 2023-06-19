İki araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’da Kavşak'ta iki araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İki araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

İHA’nın haberine göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Berke Özdal’ın kullandığı 16 KP 424 plakalı otomobil, Buğra Ertunç'un kullandığı 06 DE 3212 plakalı otomobille Çamlıca Kavşak'ta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta sıkışan Nezire Ertunç ve diğer araç sürücüsü Berke Özdal yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

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