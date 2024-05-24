İki aracın çarpışması sonucunda bir araç alev topuna döndü

Kaynak: İHA
İki aracın çarpışması sonucunda bir araç alev topuna döndü

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazası sonucunda, araçlardan biri alev aldı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Elazığ Malatya kara yolu Karaali köyü mevkiinde meydana gelen olayda, 2 otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobillerden biri alev alırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda 30 yaşındaki Hanım Çapkur, yaşamını yitirirken, sürücüler dahil 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, jandarma ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

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