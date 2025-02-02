İki aracın çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Nevşehir’de iki otomobilin karıştığı kazada ortalık karıştı. Can pazarının yaşandığı olayda 3’ü ağır 6 kişi yaralandı. İtfaiye ekipler araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber oldu. Kaza yerine gelen kazazedelerin yakınları önce ambulansa sonra itfaiye aracına saldırdı.

Kaza gece saatlerinde Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Ali S.U.'nun kullandığı 34 AU 0250 plakalı Mercedes marka otomobil seyir halindeyken ara sokaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan ve sürücüsü tespit edilemeyen 38 JB 230 plakalı Mercedes marka otomobile yandan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağılık, polis ekibi ile birlikte itfaiye sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Can pazarının yaşandığı olayda, kaza yerine gelen yaralıların yakınları, önce ambulansa sonrada itfaiye aracına saldırdı. Araç içinde bulunan içki şişeleri de kameralara yansıdı

Kazada yaralanan toplam 6 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki aracın çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı

İki aracın çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı

İki aracın çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı

İki aracın çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı

İki aracın çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı

İki aracın çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı

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