7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir araç dereye uçtu: 6 yaralı

İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir araç dereye uçtu: 6 yaralı

Giresun'da kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri dereye uçtu, kazada 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 18:41
Takip Et

İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir araç dereye uçtu: 6 yaralı

İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir araç dereye uçtu: 6 yaralı
+
Aa
-

Kaza, Giresun-Dereli karayolu Esenbük mevkiinde meydana geldi. Giresun istikametinden Dereli istikametine hareket halindeyken S.P. idaresindeki 28 ABY 655 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.Ç. idaresindeki 34 EVA 348 plakalı araç, Esenbük mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 28 ABY 655  plakalı araç Aksu Deresi'ne uçtu. Dereye uçan araca çevredeki vatandaşlar müdahale ederek araçtaki yaralıları boğulmaktan kurtardı.

Meydana gelen kazada 28 ABY 655 plakalı aracın sürücüsü S.P. ile araçta bulunan Y.E.M. ile 34 EVA 348 plakalı araçta bulunan sürücü A.Ç. ve araçta bulunan S.C.,E.C. ve S.Ç. olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparak hastaneye kaldırılırken dereye düşen araç çekici ile çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

                                          

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
1
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
2
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
3
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
4
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
5
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı
6
﻿Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
7
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿Gökhan Töre'nin yeni takımı açıklandı
﻿Gökhan Töre'nin yeni takımı açıklandı
﻿Gökhan Töre'nin yeni takımı açıklandı
﻿Galatasaray genç oyuncuyu transfer etti
﻿Galatasaray genç oyuncuyu transfer etti
﻿Galatasaray genç oyuncuyu transfer etti
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Nathan Redmond İstanbul'a geldi
﻿Nathan Redmond İstanbul'a geldi
﻿Nathan Redmond İstanbul'a geldi
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.