İki arkadaşı hayattan koparan kaza kamerada

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trajik kazada, refüje çarptıktan sonra araçlarından inen Atakan Ekinci (22) ve Taner Doğan’ın (23), arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

KAZA ANININ GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Kaza, 20 Aralık Cuma gecesi saatlerinde, Ankara-Samsun kara yolu Kayaş mevkisinde gerçekleşti. Atakan Ekinci ve Taner Doğan’ın içinde bulunduğu 06 EYF 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. Çarpmanın ardından, araçlarından inerek hasarı kontrol etmeye çalışan iki arkadaşa, arkadan gelen 06 EVT 406 plakalı bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ekinci ve Doğan savrulurken, çarpan otomobil takla atarak durabildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ekinci ve Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpan otomobilin sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, çarpan otomobilin takla atarak durduğu ve iki gencin kazadan sonra savrulduğu anlar yer aldı.