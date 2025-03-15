İki arkadaştan sokak canlarına iyilik projesi

İzmir'de yaşayan Uğur Altındağ, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan ve kendisi gibi motokuryelik yapan Halil İbrahim Gök ile sokak hayvanları için iyilik hareketi başlattı. Sipariş teslimi sırasında yaz ve kış sokaktaki kedilerin çok fazla zorluk yaşamalarından etkilenen 2 arkadaş, geçen yıldan itibaren kedi evleri yapıp, mama almaya başladı.

'YUVA YAPTIK VE MAMA DESTEĞİNDE BULUNDUK'

Bu yılsa yaptıkları bu iyilik hareketini "Patidate" adıyla duyurup, "101canaYuva" adında bir projeye dönüştüren Gök ve Altındağ, arkadaşlarının da desteğini alarak yaptıkları 101 adet yuvayı tamamladı. Gök, "Günümüzde teknoloji ve imkanlar bu kadar ilerlemişken, sokak hayvanlarının hala ısınmak için araç kaputlarına ve güvenli olmayan yerlere girerek hayatlarını kaybetmesine göz yumamadık. Arkadaşım ile birlikte sayısını bilmediğimiz kadar yuva yaptık ve mama desteğinde bulunduk" dedi.

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'İNSANLARIN POZİTİF İÇERİKLERE İHTİYACI VAR'

Bu iyilik hareketini bir projeye dönüştürmeye ve bir isim vermeye karar verdiklerini belirten Gök, "Patidate adıyla 101canaYuva projesini başlattık. Bunu projeye çevirip, kayda almaya başlamamızın nedeni ise sokak hayvanları ile ilgili olumsuz içeriklere karşı olumlu bir şey olmasını ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedefledik.

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İnsanların pozitif videolara ve pozitif içeriklere ihtiyacının olduğunu düşündük. Biz de bu tür projeleri teşvik etmek amacıyla projemizi gerçekleştirdik. Çok güzel ve olumlu dönüşler aldığımız için de mutluyuz" diye konuştu.

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'SEVMEK YETMEZ, SAHİP ÇIKMAK GEREKİR'

Her zaman hayvanlara karşı duyarlı davranmaya çalıştıklarını belirten Uğur Altındağ ise "İnsanları teşvik etmek amacıyla bunu projeye çevirmeye karar verdik. Çünkü işimiz gereği zamanımızın çoğunu dışarıda geçiriyoruz. Kışın yağmur yağdığı zaman kedilerin zor durumlarını görüyorduk.

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İlk önce mama verdik, daha sonra yuva yapmaya başladık. Bu defa yollardan geçtiğimizde kedilerin yuvalara girdiğini gördük. Soğuk havalarda, bir yuvayı ısınmak için 2-3 kedi birlikte kullanıyorlar. Bunu görmek bizi mutlu etti ve etkiledi.

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Sosyal medyadan güzel dönüşler almaya başladık. Biz de imkanlarımız dahilinde projeyi büyütmeye çalışıyoruz. Tüm bunları gönüllülük esası ile yapıyoruz ancak imkanlarımız da belli.

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Bu nedenle bu yolda firma yetkilerinden bize destek olanlar olursa, projemizi daha büyütüp etkili olabiliriz. "Sevmek yetmez, sahip çıkmak gerekir" sloganı ile devam ediyoruz" dedi.