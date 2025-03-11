İki ayağı da sargıda! Paylaşımı korkuttu... Ünlü oyuncu haftalarca yürüyemeyecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İki ayağı da sargıda! Paylaşımı korkuttu... Ünlü oyuncu haftalarca yürüyemeyecek

Ünlü oyuncu Didem Uzel, sağlık sorunu nedeniyle her iki ayağından ameliyat oldu. Bandajlı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Uzel, "Çektiğim eziyeti anlatamam" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Didem Uzel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu. Bandajlı ayaklarını paylaşan Uzel, takipçilerini korkuttu.

ghg-i103.webp

“ÇEKTİĞİM EZİYETİ ANLATAMAM”

Oğlu Aslan’ın tekerlekli sandalye tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Uzel, “Topuğuma dahi basamadığım bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişiyle oturabilirken çektiğim eziyeti anlatamam. Üstelik yanımda hiç söz dinlemeyen hiperaktif biri varken...” ifadelerini kullandı.

yhyh-1k9l.webp

6 HAFTA YÜRÜYEMEYECEK

Ameliyat sonrası sürecini paylaşmaya devam eden Uzel, ayaklarının kalın bir bandajla sarıldığını belirterek, “1 numara küçük kar botu giymişim hissiyle uykuya gidiyorum. Yarın bandajlar çıkarılacak ve normal sürece geçeceğim” dedi.

Oyuncunun 6 hafta boyunca yürüyemeyeceği öğrenildi. Bandajlarını çıkardıktan sonra terlikli bir fotoğraf paylaşan Uzel, iyileşme sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

fgf.jpg

sdd.jpg

yhhy.jpg

Son Haberler
Bu Kez adres Erzurum! Bu teröre kim dur diyecek: Sokak köpekleri sürü halinde çocuğu parçaladı
Bu Kez adres Erzurum! Bu teröre kim dur diyecek: Sokak köpekleri sürü halinde çocuğu parçaladı
Bakan Yumaklı: İHA kullanan Avrupa’da ilk, dünyada 2’nci ülkeyiz
Bakan Yumaklı: İHA kullanan Avrupa’da ilk, dünyada 2’nci ülkeyiz
Bir günde 5 kadın daha cinayete kurban gitti!
Bir günde 5 kadın daha cinayete kurban gitti!
Terk edilmiş alanlarda hayatın yeniden doğuşu! İnsansız şehirlerde ekolojik mucize:
Terk edilmiş alanlarda hayatın yeniden doğuşu! İnsansız şehirlerde ekolojik mucize:
İki ayağı da sargıda! Paylaşımı korkuttu... Ünlü oyuncu haftalarca yürüyemeyecek
İki ayağı da sargıda! Paylaşımı korkuttu... Ünlü oyuncu haftalarca yürüyemeyecek