İki ayağı da sargıda! Paylaşımı korkuttu... Ünlü oyuncu haftalarca yürüyemeyecek

Oyuncu Didem Uzel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu. Bandajlı ayaklarını paylaşan Uzel, takipçilerini korkuttu.

“ÇEKTİĞİM EZİYETİ ANLATAMAM”

Oğlu Aslan’ın tekerlekli sandalye tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Uzel, “Topuğuma dahi basamadığım bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişiyle oturabilirken çektiğim eziyeti anlatamam. Üstelik yanımda hiç söz dinlemeyen hiperaktif biri varken...” ifadelerini kullandı.

6 HAFTA YÜRÜYEMEYECEK

Ameliyat sonrası sürecini paylaşmaya devam eden Uzel, ayaklarının kalın bir bandajla sarıldığını belirterek, “1 numara küçük kar botu giymişim hissiyle uykuya gidiyorum. Yarın bandajlar çıkarılacak ve normal sürece geçeceğim” dedi.

Oyuncunun 6 hafta boyunca yürüyemeyeceği öğrenildi. Bandajlarını çıkardıktan sonra terlikli bir fotoğraf paylaşan Uzel, iyileşme sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.