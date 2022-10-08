İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

İHA - Olay, dün öğle saatlerine doğru Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana gelmişti.

İddiaya göre, baba işteyken evde bulunan anne Nazlı Şekeroğlu (27) ve 2 aylık bebeği Mustafa Şekeroğlu'ndan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Şekeroğlu'nun ise hafif yaralı olduğunu belirlemişti.

Bebeğini başkalarının öldürmesinden çekindiği için öldürdüğünü söylemişti

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan anne Nazlı Şekeroğlu, tamamlanan tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülmüş ve emniyetteki ifadesinde çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığını iddia ederek bebeğini başkalarının öldürmesinden çekindiği için öldürmüş olabileceğini ve olay anını tam olarak hatırlamadığını söylemişti.

Katil zanlısı anne tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne Nazlı Şekeroğlu, öğle saatlerinden sonra adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.