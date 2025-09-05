İki bacağını da kesti! Olayın asıl sebebi duyanları hayrete düşürdü

İngiltere’de yaşayan 49 yaşındaki damar cerrahı Neil Hopper'ın, 2 bacağını da kesme sebebini duyan herkes hayrete düştü.

2 BACAĞINI DA DÜŞÜNMEDEN KESTİ

Neil Hopper'ın, kendi bacaklarını hiç düşünmeden kesmesinin sebebinin sigorta şirketinden para almak için olduğu ortaya çıktı. Hopper'ın tazminat talebinde bulunduğu ve şiddet içerikli videolar bulundurduğu için 2 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

466 BİN STERLİN TALEP ETTİ

2019’da bacaklarını diz altından kestiren Hopper, durumun enfeksiyon (sepsis) olduğunu iddia ederek sigorta şirketinden 466 bin sterlin (yaklaşık 20 milyon lira) talep etti.

Ancak mahkemede, bacaklarını buz ve kuru buzla kendisinin dondurduğu ortaya çıktı.

Hopper’ın bir arkadaşına attığı mesajlarda sigorta şirketini “sömürmek” istediğini söylediği ve medyanın ilgisinden keyif aldığı ifade edildi.

AYAKLARINI FAZLALIK GÖRDÜ

Öte yandan cerrahın avukatının, Hopper’ın çocukluğundan beri bedenine yabancılaştığını, ayaklarını “fazlalık” gördüğünü iddia ederek savunmaya çalışması şaşkınlık yarattı.

